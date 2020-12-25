Нуротановцы рассказали молодежи Петропавловска о программе «Жастар Отанға»

Гражданская активность, качественное образование, трудоустройство, доступное жильё для молодых семей, досуг. Это пять основных направлений программы «Жастар Отанға». О ней кандидаты в областной маслихат от партии «Nur Otan» говорили на встрече с петропавловской молодёжью.

Биржан Кудайбергенов, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— По первому направлению — гражданская активность молодёжи. Вы все знаете, что в связи с пандемией увеличилось число наших волонтёров по всему Казахстану. Работали более 3 тысяч волонтёров именно по линии «Жас Отана» по акции «Біз біргеміз». И мы хотим эту волонтёрскую деятельность далее развивать.

Решат и вопрос с жильём для студентов. В СК построят 5 общежитий. Благодаря этому появится 1900 новых мест. А значит, студентам не придётся тратить деньги на съём квартиры.

Лилия Баймуратова, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— Ежегодно трудоустроены будут не менее 4600 молодых людей. Будет увеличена квота по программе «Жасыл ел». Вы не понаслышке знаете, что эта программа эффективно работает. В нашем регионе в том числе. С каждым годом у нас увеличиваются квоты.

Увеличат и количество грантов для открытия своего дела. А для тех, кто не может найти работу из-за отсутствия опыта, действует молодёжная практика. Плюс к имеющимся программам в следующем году заработает ещё одна, которая поможет молодёжи трудоустроиться.

Биржан Кудайбергенов, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— У молодёжного крыла была программа «Сәтті қадам». Представители молодёжного крыла трудоустраивали, брали за руку, водили в курс дела программы. Они проходили практику, далее оставались и продолжали работать. В 2021 году программа будет возобновляться.

За пять лет существования этого проекта в СК трудоустроили более 5 тысяч молодых людей.

Айгерим Мукашева