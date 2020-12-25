Kozybayev University заключило меморандум о сотрудничестве с ТОО «Cool infinity»

Компаний, которые занимаются изготовлением вагонов в нашей стране, всего лишь три. Североказахстанское предприятие «Cool infinity» — одно из них. При этом специфический вид продукции, речь идет о, так называемых, вагонах — термосах, делает его единственным в своем роде.

За счет тщательно продуманной конструкции в них до 10 дней можно перевозить больше сотни тонн продуктов с коротким сроком хранения. И неважно, какая температура будет «за бортом».

Ахан Каримов, первый заместитель генерального директора ТОО «Cool infinity»:

— На следующий год у нас запланирована реконструкция, будет увеличение всего производства, создание всех инженерных сетей, поставка самого производства. В настоящее время на заводе уже работает около 100 человек. После реконструкции ожидается более 350 и до 500 человек.

Рабочие руки молодому предприятию будут очень нужны. За счет большого спроса на его продукцию в России и странах СНГ завод поставил перед собой высокую планку. Вместо 300 на предприятии будут делать 1,5 тысячи термовагонов в год. У «Cool infinity» есть принципиальная позиция брать на работу только местных специалистов. Тем более главный вуз региона уже не один год готовит сильные промышленные кадры.

Татьяна Ратушная, декан факультета инженерии и цифровых технологий Kozybayev University:

— Сотрудничество с данным предприятием в основном, конечно, упор идет на выпускников машиностроения, транспорта, стандартизации и впоследствии электроэнергетики. У нас имеются лаборатории, мы их регулярно обновляем и, как вы знаете, строится корпус новый, в котором мы планируем открывать новые лаборатории.

В них у студентов появится еще больше образовательных возможностей. Пользоваться они ими смогут непосредственно и на самом предприятии во время практики. Сейчас на факультете инженерии и цифровых технологий учатся 1198 североказахстанцев. На какие условия труда и заработную плату они могут рассчитывать при трудоустройстве в ТОО «Cool infinity».

Ахан Каримов, первый заместитель генерального директора ТОО «Cool infinity»:

— По проекту она будет с среднем больше 200 тысяч. Социальный пакет собираемся развивать большой. У нас в дальнейшем в проекте заложено, что будет общежитие.

Вот такой вот бонус. Kozybayev University и ТОО «Cool infinity» подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет. Кстати, благодаря этому документу специалисты завода при необходимости смогут повысить свою квалификацию в стенах главного вуза области. Предполагается, что сделать это они смогут бесплатно.

Дарья Пышмынцева