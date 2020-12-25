Кинотеатры откроют в Петропавловске с 26 декабря

Новости МТРК

20:22 25 Декабря 2020

Настоящий новогодний подарок для любителей просмотра фильмов на большом экране. Санитарный врач области подписал постановление, где разрешил владельцам петропавловских кинотеатров возобновить свою работу. Документ вступит в силу с 26 декабря.

В 2020 в областном центре они работали всего пару месяцев и после начала пандемии ни разу не открывались. Хотя несколько предпосылок для этого было. Заполнять петропавловские кинотеатры можно лишь на 30% от числа посадочных мест.

Зрителей будут рассаживать через два кресла по длине рядов, в шахматном порядке между ними. Санврачи напоминают владельцам кинозалов не забывать о соблюдении санитарных правил.

 

 

Дарья Пышмынцева

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