Католики отмечают Рождество

Общество

19:27 25 Декабря 2020

Как считают верующие, в этот День рождения сына Божьего открыло возможность спасения души и вечной жизни. Традиций празднования Рождества очень много и они глубоко уходят корнями к 4 веку нашей эры. В этом году из-за пандемии литургия проходила только с участием настоятелей, прихожане читали молитвы дома.

Отец Пётр, настоятель Римско-католического прихода «Святая Троица»:

— В польской традиции, которой придерживаются большинство наших прихожан: это молитва, чтение Евангелие. Уже потом мы делимся рождественским хлебом, говорим пожелания друг другу. Конечно, могут быть подарки. Мы поём рождественские песни, колядки. Сегодня уже главный день Рождества. 

 

 

Анжелика Сычева

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