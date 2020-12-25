Католики отмечают Рождество

Как считают верующие, в этот День рождения сына Божьего открыло возможность спасения души и вечной жизни. Традиций празднования Рождества очень много и они глубоко уходят корнями к 4 веку нашей эры. В этом году из-за пандемии литургия проходила только с участием настоятелей, прихожане читали молитвы дома.

Отец Пётр, настоятель Римско-католического прихода «Святая Троица»:

— В польской традиции, которой придерживаются большинство наших прихожан: это молитва, чтение Евангелие. Уже потом мы делимся рождественским хлебом, говорим пожелания друг другу. Конечно, могут быть подарки. Мы поём рождественские песни, колядки. Сегодня уже главный день Рождества.

Анжелика Сычева