Жители Рабочего поселка пожаловались на отсутствие светофоров

Жители Рабочего посёлка поднимали вопросы, связанные в основном с благоустройством. Одна из наболевших проблем- слабое освещение улиц и нехватка камер видеонаблюдения.

Начальник областной полиции Марат Тулебаев ознакомился с состоянием участка улицы Островского и поручил руководству городского управления полиции совместно с горакиматом обеспечить условия для безопасности жителей областного центра.

Любовь Яковенко вместе с просьбой рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения по улице Пугачёва поблагодарила участковых инспекторов.

По словам женщины, её старший сын страдал алкоголизмом, поэтому она не раз бывала в «опорном» пункте. Полицейские всегда с пониманием относились к проблеме, выполняя свою работу корректно и оперативно.

Несмотря на ограничительные меры из-за пандемии, приём граждан начальник областной полиции проводит регулярно. С начала года к Марату Тулебаеву обратились 125 человек, половина из которых — в онлайн-режиме.

Алишер Ашимов