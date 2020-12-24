Семейную реликвию передала областному музею семья Жантемировых

Для семьи Жантемировых эта шуба из волчьей шкуры — ценная семейная реликвия. Она передавалась из поколения в поколение и имеет необычную историю. Ей почти 70 лет. Амандык Мырзахметович вспоминает, ему было девять лет, когда хищник ворвался к ним в сарай. Это была холодная зима 1953-го.

Амандык Жантемиров, член Союза журналистов РК:

— В одну ночь меня будит отец и говорит, что-то происходит в сарае. Давай одевайся быстрее и пойдем. Вышли, а там оказался волк. Не знаю, как получилось, он взял метлу и воткнул в пасть волку, а мне говорит, бери вилы и проткни его.

В то время за убийство хищников грозило суровое наказание, рассказывает Амандык Жантемиров. Поэтому его отец прятал шкуру в ящике, а спустя двадцать лет, купил еще три таких же и сшил шубу.

Амандык Жантемиров, член Союза журналистов РК:

— В 85-м умер отец. Перед смертью он меня вызвал и говорит: «У тебя поясница болит. Тебе она нужнее. Видишь, сколько осталось мне жить? Тебе она пригодится». Вот он мне в наследство ее и отдал.

С того момента прошло уже много лет, но, шкура хорошо сохранилась. Сегодня семья Жантемировых передает семейную реликвию в областной историко-краеведческий музей. Заслуженный журналист страны подарил также музею две авторские книги и фотоаппарат со вспышкой.

Алишер Ашимов