Представители совета «Серебряные волонтёры» подарили ребятам подарки

Новый год для каждого ребенка — особенный праздник. Сказочная пора, наполненная волшебством . Время загадать желание и написать письмо Деду Морозу, чтобы попросить о подарке, который так сильно хочется получить.

Настя Кандрикова, учащаяся СШ №42:

— Я написала письмо вместе с мамой и попросила кукольный домик. Чтобы он был разноцветный, красивый, большой и там была куколка. Мне нравится Новый год.

Волонтёры областного совета ветеранов помогли исполниться нескольким десяткам детских желаний. А еще вручили ребятам сладкие подарки и подготовили небольшую развлекательную программу.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— При областном совете ветеранов 16 волонтёров, аналогичные группы имеются и при городском совете ветеранов, естественно и в районах. Мы сейчас тоже итоги подводим. Очень большая работа была ими проведена. Мы посещали детские дома, посещали детские ясли, начальные классы школ.

Свой добровольческий клуб областной совет ветеранов назвал «Серебряными волонтёрами». Седина на висках добрым делам не помеха, — считают его участники.

Дарья Пышмынцева