Отмена условно-досрочного освобождения, изменения условий отбывания наказания

Новости МТРК

19:30 24 Декабря 2020

Не будет возможности досрочно выйти на свободу тем, кого осудили за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Отбывать наказание им теперь предстоит в исправительных учреждениях средней и максимальной безопасности. К слову, ранее преступников отправляли в колонии-поселения.

Ужесточили наказание за коррупцию также для сотрудников правоохранительных органов и судей. Отныне по закону госслужащим, депутатам и служителям Фемиды запрещается иметь счета в иностранных банках.

Но есть исключения, если это связано с работой или лечением за границей. Поправки в действующее законодательство направлены на повышение эффективности борьбы с коррупцией.

Светлана Зайцева, инспектор антикоррупционной службы СКО:

— На сегодняшний день на территории СКО зарегистрировано 103 преступления, из которых 86 или 83 % — по коррупционным фактам. В их числе 58 фактов взяточничества и 38- хищений. Сумма установленного ущерба составила 487,8 миллиона тенге. Из них возмещено государству 94%. Это 457,5 миллиона тенге. Изобличены 8 первых руководителей госорганов, в том числе 5 — областного значения. Осуждено 23 лица.

 

 

Айгерим Мукашева

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