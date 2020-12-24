Нуротановцы намерены заняться улучшением здравоохранения в регионе

Население больше всего волнует развитие медицины. В предвыборной программе кандидатов в депутаты от партии «Nur Otan» этому вопросу выделили целый пункт. Чтобы представить план дальнейшего улучшения здравоохранения в регионе, члены партии встретились с жильцами дома по улице Жумабаева, 103. Владимира Щукина беспокоит проблема дефицита специалистов в больницах.

Владимир Щукин, житель г. Петропавловска:

— Очередь нужно занимать часов 6 для того, чтобы попасть к специалисту. Подходит человек к справочному, ему говорят «Извините, но у нас сейчас специалистов нет». Роддом, детки у всех бывают, держат 2-3 дня, да это что такое, надо ж ребенка отследить. Чтобы он в нормальном здоровом состоянии пришел домой вместе с мамой.

Представители партии о нехватке персонала знают и говорят, что проблема решается. Будущих врачей готовят в медицинских вузах страны и в нашем университете. В следующем году в СК планируется привлечь 108 специалистов.

Биржан Жалгасбаев, кандидат в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan»:

— Ежегодно заключаются контракты с медицинскими академиями в городах Нур-Султане и Караганде. В связи с этим на заседании маслихата в октябре обсуждались вопросы создания условий для приглашенных специалистов. Надо стабилизировать вопрос с жильем, надбавками к заработной плате, чтобы все было удовлетворительным.

Помимо медицины, Биржан Жалгасбаев коснулся разных сфер. Его предвыборная программа включает вопросы развития культуры, об инфраструктуре в сёлах тоже говорил. А вот кандидат Ирина Эктова нацелена развивать спорт в регионе. О своих планах она тоже поделилась с горожанами.

Анастасия Остертак