Гамида Осинцева из Петропавловска изготавливает сыр у себя дома

Новости МТРК

19:39 24 Декабря 2020

Занимайся любимым делом, и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни. Такого принципа придерживается Гамида Осинцева. Этим летом мать четверых детей прошла курсы по проекту «Бастау Бизнес» и получила безвозмездный грант- 550 тысяч тенге. Этого хватило, чтобы у себя на дому открыть полноценный сыроварный цех.

Гамида Осинцева, предприниматель:

— Я многодетная мама, мечтала о своем деле, вкусных крафтовых сырах по итальянской технологии. Я узнала о проекте «Бастау Бизнес» и пошла на курсы. Специалисты мне очень сильно помогли, мотивировали. На полученные средства приобрела автоматическую сыроварню, которая помогает в моем деле. 

В месяц сыроварня способна изготовить до 50 килограммов молочного продукта. Стоимость оборудования — более 600 тысяч тенге. Его вместимость 40 литров молока. Для приготовления натурального сыра Гамида специально покупает цельное молоко.

5 часов и можно доставать готовый сыр. Ассортимент состоит из 7 видов: моцарелла, качотта, качокавалло, камамбер. Спрос на продукцию, говорит Гамида, большой, заказов хоть отбавляй. Сыр женщина реализует постоянным клиентам и через инстаграм. Останавливаться на достигнутом она не собирается. Уже в следующем году предприниматель откроет большой цех рядом с домом.

Гамида Осинцева, предприниматель:

— Заказали оборудование по «Дорожной карте бизнеса». Мы выиграли грант. Придёт оборудование сюда уже профессиональное, которое поможет реализовать все наши задумки и мечты. У нас будет большой выбор сыров. В Петропавловске ещё такого нет. 

Стоимость startup- проекта оценивается примерно в 5 миллионов тенге. Покрыть все его расходы поможет государство, а, точнее, программа «ДКБ».

 

 

Абай Альжанов

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