Досуговый центр для детей с особыми потребностями открыли при Дворце школьников

Досуг, плюс, развитие. Это формула, которой придерживаются специалисты центра «Жүрек жылуы». Вместе с ними ключики к сердцам особенных ребят ищут студенты НИШ. С помощью простых диалогов они помогают тем, кто из-за особенностей развития большую часть времени проводит дома, а значит не социализируются.

Такой центр в СКО сейчас единственный, остальные, включая кабинеты и классы коррекции, более узкой направленности, т.е. выполняют определенные точечные задачи. Идея создать это уникальное пространство принадлежала Дине Кудабаевой. Учитель физики долго вынашивала идею открытия «особенного» центра. В нем с помощью цифровых возможностей ДШ она будет вести занятия по астрономии.

Дина Кудабаева, инициатор создания досугового центра «Жүрек жылуы»:

— Дело в том, что среди моих знакомых очень много родителей, у которых дети с особыми образовательными потребностями. И я уже понимала, что пора, наверное, создавать такие центры.

В СКО живут около 3 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Назревает очень важный вопрос. Какие для них были альтернативы до открытия нового центра при ДШ?

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Два года назад у нас аутизм-центр открылся, потом мы открывали дополнительно коррекционный кабинет для поддержки таких детей. Потом открыли в каждом районе такие кабинеты. На данный момент ведется большая работа, а именно связь с аутизм-центром и дополнительными кабинетами, которые есть в районах.

На полную новый центр «Жүрек жылуы» заработает со следующего года. Платить за занятия родители особенных ребят не будут. Для его создания понадобилось 2 млн тенге спонсорских средств. Их вложили бизнесмены, а также автономная организация образования «НИШ».

Ее председатель приехала на открытие «особенного» центра из столицы. Там, как и в других городах страны, из-за пандемии кабинеты коррекции, специализированные классы постоянно останавливали свою работу.

Анастасия Швец, директор фонда «Солнечный дом»:

— В итоге получилось, что практически большую половину года наши дети просто сидели. Без реабилитации, без посещения логопеда, психолога. Это был такой колоссальный откат в развитии.

У некоторых ребят ухудшилась и без того слабая координация, стала подводить зрительная память и не только. В идеале, чтобы приблизиться к своим нормотипичным сверстникам, дети с особыми образовательными потребностями должны заниматься примерно по 2-3 часа в день.

Галия Баязитова, психолог:

— Существует единая коррекционная цель для детей с особенностями развития, которая заключается в том, что мы должны корректировать практически у всех способы коммуникации, саму модель коммуникации, социализацию с людьми. И познавательную активность, чтобы ребенок интересовался окружающим, чтобы проявлял себя, как личность.

Еще одна особенность этого центра в том, что здесь могут получить помощь и родители особенных ребят. Психологическую, консультативную, при необходимости даже юридическую. Но главный упор, конечно же, делается на развитие детей.

Дина Кудабаева, инициатор создания досугового центра «Жүрек жылуы»:

— Мы в дальнейшем планируем сотрудничество с испанским педагогом Пабло Пинеда. Это первый человек в мире, который имеет синдром Дауна. Он окончил высшее учебное заведение и сейчас работает педагогам в колледже, и мы сейчас с ним ведем переговоры.

Дарья Пышмынцева