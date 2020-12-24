А.Казановский: Постройка точечных многоэтажек приносит неудобства

«Жас Оркен», «Береке», «Копай»- это перспективные микрорайоны областного центра. По каким-то из них жилищное строительство уже на этапе завершения, но есть и те, где только готовится проектно-сметная документация.

Последнюю многоэтажку в бывшем районе ДСР-а планируют возвести в 2021,а уже через несколько лет начнутся масштабные работы в Копае. К слову, строительный бум в Петропавловске набирает обороты.

Сергей Тимофеев, кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan»:

— Мы видим, как прекрасно в последние годы оживилось строительство. Таких темпов, которых мы сегодня наблюдаем, их не было в нашем городе никогда, даже в Советское время. Таких объемов роста не было. Смотрим, как сегодня развиваются наши микрорайоны. В начале 2000-ых годов занимались только точечной застройкой, сегодня уже пошла застройка микрорайонов.

Плюсы строительства целых микрорайонов отмечает и Анатолий Казановский. Кандидат в депутаты городского маслихата добавляет, что постройка точечных многоэтажек приносит существенные неудобства. А именно тогда, когда дело касается инфраструктуры коммунальных сетей.

Анатолий Казановский, кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan»:

— В свое время эти сети были запроектированы для данного кубика, когда становился точечно один дом, вносился дисбаланс. Соответственно ранее проживающие жители начинали чувствовать дискомфорт. Сейчас планировка именно микрорайонов позволяет проектировать сети сразу. А это как является социальной гарантией для граждан.

Это один из основных приоритетов нуротановцев. По плану партийцев строительством инженерных сетей охватят более 20 улиц города. Помимо инфраструктуры новых микрорайонов, специалисты займутся и реконструкцией существующих. Объем работы большой. Рассчитан он на ближайшую пятилетку.

Жанель Бисенбаева