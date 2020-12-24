А.Каримов: Безопасность продукции под контролем

Эксперт рассказал о работе регионального департамента, а еще призвал североказахстанцев перед покупкой любого товара обращать внимание на сертификацию продукции.

Ведь именно она подтверждает соответствие установленным требования и даёт гарантию качества и безопасности. Азамат Каримов подробно пояснил о стандартах, метрологии и маркировке товаров.

Азамат Каримов, главный специалист, государственный инспектор департамента Комитета технического регулирования и метрологии по СКО:

— Метрология — это наука об измерении. Многие нас, метрологов, путают со строительным метро. Мы ведем государственный контроль в области в обеспечении единства измерения метрологии. Также мы государственный контроль ведем по изготовлению государственных символов, чтобы наши государственные символы соответствовали требованиям нашим национальным стандартам.

Анастасия Остертак