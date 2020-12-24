24 лучшим школьникам Петропавловска вручили памятные подарки президента страны

Старшая из детей семьи Шамшуменовых-13 летняя Мадина. Девочка учится в 7 классе средней школы номер 6 имени Кожабергена Жырау. С первого класса в её дневнике исключительно отличные оценки, а еще Мадина активно участвует в жизни своего учебного заведения.

Накануне Нового года в гости к ней пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Мадине они подарили планшет. Не оставили без новогоднего презента сказочные герои сестру и младших братьев девочки. Сладкие кульки подняли ребятам настроение.

Мадина Шамшуменова, учащаяся средней школы №6 имени Кожабергена Жырау:

— Я очень рада такому подарку. Вдвойне приятно, потому что неожиданно. Я даже и не думала, что мне вручат именно планшет. Его я постараюсь использовать по назначению. Как раз сейчас дистанционное обучение, он станет мне хорошей подмогой в выполнении заданий.

Плашет для Мадины -подарок Президента. Такие же в этот день получили еще двое учащихся школы №6.

Светлана Абжанова, заместитель директора школы №6 имени Кожабергена Жырау:

— Это Мадина Шамшуменова и Жансая Ибраева. Всего же из 967 учащихся нашей школы подарки получили 42 ребенка. Это дети из малообеспеченных, многодетных семей и те, кто получают АСП.

В Петропавловске подарки от главы государства получили 24 ребенка.

Анжелика Сычева