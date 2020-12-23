Жилстройсбербанк переименовали в «Отбасы банк»

Открыть счёт и пополнять его каждый месяц. Это всё, что нужно для покупки собственных квадратных метров, — рассказывает Роза Курмангожина.

Жительница Петропавловска в «Жилстройсбербанке» депозит открыла в 2006 году. Зарплата была небольшая, вспоминает Роза, но «копеечку» на свой счёт старалась класть каждый месяц. И это принесло свои плоды.

Роза Курмангожина, жительница г.Петропавловска:

— В итоге в 2013 году мы получили однокомнатную квартиру. И когда мой сын женился, мы вручили ему ключи от квартиры. Чему я очень рада. После закрытия этого депозита я сразу открыла другой депозит. Мы сейчас копим на 3-комнатную квартиру. Двум внукам я открыла депозит, как подарок. Потихонечку копим.

Тем более что каждый год на депозиты падает премия от государства в размере 20%. Если за год вы накопили 555 тысяч тенге, то получите максимальное вознаграждение — 111 тысяч. Потому и выгодно открывать несколько счетов. Это условие не меняется, несмотря на то, что название у «Жилстройсбербанка» другое.

Теперь АО называется «Отбасы банк». Сменилась только «вывеска». На вкладчиках это никак не отражается. Подписанные ранее договоры силу не теряют, перезаключать их не нужно. Все действующие сейчас программы будут и в следующем году.

Арман Сугралин, руководитель отдела развития бизнеса АО «Отбасы банк»:

— Функции наши не меняются, а только увеличиваются. Планируется, что с 2021 года «Отбасы банк» также будет заниматься учётом и распределением жилья. На сегодняшний день учётом и распределением жилья занимается госорган в лице отдела ЖКХ г.Петропавловска или управления. Планируется, что эти функции передадут в «Отбасы банк».

Сейчас нужно обратиться в несколько инстанций, чтобы подтвердить статус нуждающегося в жилье и встать на очередь. Потом ещё и в банк идти для оформления займа. Планируют, что всё это можно будет сделать в «Отбасы банке». Там откроют специальный центр по принципу «одного окна».

Айгерим Мукашева