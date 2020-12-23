Вода появится в 16 сёлах Кызылжарского района СКО

Ещё год назад, чтобы помыть несколько тарелок и кружек, Татьяна Синичкина набирала воду в вёдра, грела, а потом в тазике мыла посуду. Но это ещё ничего, вспоминает хозяйка.

Вот для стирки усилий прилагать нужно было в разы больше: натаскать воды и чтобы согреть её, затопить баню. Все вещи в «режиме» ручной стирки. А сейчас закинул одежду в машинку и готово. Больше времени для себя и семьи.

Татьяна Синичкина, жительница с.Вознесенки, Кызылжарский район:

— Сейчас мы спокойно можем зайти домой вечером после работы, принять душ, постирать свои вещи. Очень удобно. Напор воды хороший. Вода чистая, без всяких примесей. Каждый раз приезжает лаборатория, берёт воду на анализ. Так что мы уверены, что пользуемся чистой водой.

До забора воду провели бесплатно. Дальше обошлось в 4 тысячи тенге за метр. Синичкины, как и большинство семей Вознесенки, к разводящим сетям подключились сразу. Но были и те, кто к происходящему относился скептически.

Понять их можно. Воды в доме здесь не было никогда. В советские годы стояла водонапорная башня за деревней. В 90-ые подачу воды остановили. Сельчане стали рыть скважины и колодцы.

Татьяна Синичкина, жительница с.Вознесенки, Кызылжарский район:

— В своих домашних скважинах вода была не питьевая. Потому что это были колодцы верховодка. Но люди пользовались, потому что было безысходное положение. Она была жёсткая, солёная, у кого-то горькая.

Так и жили до 2018 года. Тогда «Есиль су» приступил к реконструкции. Сначала отремонтировали отвод к селу протяжённостью свыше 5 км. Установили полный комплекс, в состав которого входит насосная станция, два резервуара чистой воды, водонапорная башня. Всё это обошлось в 96 млн тенге. Также сделали пункт реализации. Откуда сельчане и брали чистую воду.

Аскар Тлеубаев, начальник Соколовского производственного участка филиала «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод»:

— По проекту реконструкции Соколовского группового водопровода 2 очереди в 2020 году были проведены работы по строительству внутрипоселковых разводящих сетей села Вознесенка протяжённостью 2,9 км. Смонтировано 25 водонапорных колодцев. Стоимость строительства составила 28 млн тенге. Подача воды потребителям филиалом «Есиль су» производилась уже через разводящие сети. Люди ввели воду в дома на свои хозяйственно-бытовые нужды.

В Вознесенке проживают 114 человек. Большинство уже завели воду в дом и живут в условиях не хуже городских.

Валерий Тихий, аким Якорского сельского округа, Кызылжарский район:

— После подачи централизованной воды люди села Вознесенки довольны. Из 44 домов подключено 26. Возможность подключения есть ко всем домам. Каждый житель может подключиться.

Помимо Вознесенки чистая вода в доме появится ещё в 15 сёлах Кызылжарского района. На это выделили 5,7 млрд тенге. Работы проходят в рамках реконструкции Соколовского группового водопровода.

Айгерим Мукашева