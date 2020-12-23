В Петропавловске наладили производство Биг-бегов или мягких контейнеров

Белая, тонкая и хрупкая, но это только на первый взгляд. На деле же нить для мягких контейнеров, совсем не такая, какой может показаться. Полипропилен в сочетании с разными добавками делает ее очень прочной. Сырье, из которого делают такие нити, «молодое» предприятие закупает в странах СНГ. Но есть и те компоненты, которые привозят сюда из-за границы.

Владислав Пустовалов, старший машинист экструдера ТОО «SMBGROUP Family»:

— За счет расчетов, выведения формул получается нить нужной ширины и плотности. Оборудование из Тайваня. Работается замечательно никаких нареканий сказать не могу, хорошо продуманное оборудование. Тач-панель, сенсорный экран. Легко забивать параметры нити.

На «рабочие машины» предприятия не скупилось, чтобы не один из производственных этапов неожиданно «не просел», а заказчик остался доволен готовым изделием. Биг-беги, слим-беги, вагонные вкладыши. И это не предел возможностей ТОО «SMBGROUP Family».

Уникальное товарищество, таких в Казахстане единицы, для открытия вложило 600 млн тг собственных средств. Не обошлось и без господдержки. До официального открытия предприятие в основном работало в тестовом режиме. Параллельно занималось поиском потенциальных заказчиков.

Мукан Садуов, учредитель ТОО «SMBGROUP Family»:

— 4 млрд мы вполне готовы освоить только на биг-бегах, плюс вагонные вкладыши. Увеличить рабочие места на 100 человек, еще готовы набрать персонала. Соответственно, это увеличение и налоговых вложений и усиление СКО.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

-Сегодня работает 180 человек?

Мукан Садуов, учредитель ТОО «SMBGROUP Family»:

-Да все верно.

Товарищество готово предоставить достойные условия труда и хорошую заработную плату. Машинисты, ткачи, швеи, операторы печати. Нартай Курманаев наносит текст и изображения на мягкие контейнеры.

Нартай Курманаев, старший оператор печати ТОО «SMBGROUP Family»:

— Используем разные цвета. Отталкиваемся всегда от пожелания заказчика. С таким оборудованием работать одно удовольствие. Параллельно я сейчас обучаю нового сотрудника, помогаю ему освоить технологии печати.

Североказахстанскими мягкими контейнерами уже заинтересовались местные сельхозтоваропризводителей, строительные, а также другие отечественные компании. В будущем предприятие планирует расширение, чтобы сделать более удобную логистику, добавить новые линии.

Например, по выпуску крафт-мешков для сыпучих материалов. Их в Казахстане никто не изготавливает, хотя спрос есть. Его пока покрывает соседняя Россия.

Мукан Садуов, учредитель ТОО «SMBGROUP Family»:

— Оборудование по крафт-мешку будем закупать у немецкой компании. Мы с ними уже ведем переговоры по площади, по самой комплектации нашего оборудования. Оно будет стоить 7,5 млн евро. С производительностью 6,5 млн крафт-мешков в месяц.

Планы серьезные. К их реализации ТОО «SMBGROUP Family» готово. Оно стало одним из новых перспективных предприятий региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Через открытие новых заводов мы экономику нашей области значительно диверсифицируем. Открыты в последнее время фабрики, к примеру, завод металлопластиковых изделий, фабрика бытовой химии, завод вагонов-термосов, на днях буквально будет открыта фабрика по изготовлению ламинированной фанеры.

Все эти предприятия помогут вывести экономику СКО на новый уровень.

Дарья Пышмынцева