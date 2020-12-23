В футбольном центре клуба «Qyzyljar» занимаются порядка 300 воспитанников

Спорт

17:59 23 Декабря 2020

К полноценным тренировкам юниоры приступили в начале декабря. Проходят они 3 раза в неделю. Сейчас для многих молодых футболистов наступает важный этап в профессиональной карьере: идёт отбор перспективных и талантливых игроков в дублирующий состав местной команды.

Тех, кто проявит себя на поле, отправят в так называемую команду мастеров. Там воспитанники получат шанс побороться за место в основном составе «Кызылжара» и сборной страны.

Алексей Данаев, тренер ФК «Кызылжар М»:

— Все наши местные ребята, которые занимались в футбольном центре, отбираются в команду мастеров. Мы желаем, конечно, чтобы все туда попали. Есть молодые ребята 2005, 2004, 2003 годов рождения. Команда мастеров- это высшая лига, сборная Казахстана. Команда мастеров 5 января будет проводить сборы в Петропавловске. 

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

В честь Дня Первого Президента в СК состоится первенство по гиревому спорту
Петропавловский «Кулагер» прервал свою победную серию игр
«Кулагер» взял верх над аутсайдером первенства
В последнем туре Премьер-Лиги «Кызылжар» уступил соперникам из столицы
Петропавловские волейболистки вошли в число лидеров чемпионата РК
13 медалей привезли из Шымкента североказахстанские спортсмены
Футбольный клуб «Кызылжар» поделил очки с «Ордабасы»
В Петропавловске прошли онлайн -соревнования по игре Бес Асык
Петропавловские хоккеисты одержали разгромную победу над командой «Алтай Торпедо»
«Кулагер» встретился на льду с усть-каменогорским «Алтай Торпедо»
Александр Винокуров рассказал о секрете успеха юным велогонщикам
ХК «Кулагер» продлил беспроигрышную серию до 5 матчей