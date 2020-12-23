Презентация книги «О времени и о моей семье» состоялась в Петропавловске

Книгу общественный деятель написала еще несколько месяцев назад, дома, во время первой волны пандемии. Это книга стала для нее отдушиной, признается автор.

В ней она рассказывает о себе и своем становлении, как личности, о семье и ее традициях, о преемственности поколений и друзьях. А еще о том, что стало делом всей ее жизни.

Бахытжан Самиева, автор книги, председатель Альянса женских сил СКО:

— Как пришла я к общественной жизни. Это книга не в художественном стиле, она написана в стиле мемуаров. Это воспоминания из моей жизни, мои размышления, наблюдения, и я бы очень хотела, чтобы земляки мои почитали эту книгу, может, кому-то из молодежи я буду полезна. Я писала о том, как и в чём разочаровывалась, как во что-то верила, но всегда было незыблемо мое кредо — служить достойно Родине и семье. И всё будет хорошо.

Анжелика Сычева