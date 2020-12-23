Полицейские СКО раскрыли кражу зерна в особо крупном размере

В день кражи полицейские обнаружили на его территории 8 автомашин с прицепами зерна нового урожая. Весь транспорт был без включённых габаритов. Сейчас сотрудники отдела полиции Жамбылского района проводят досудебное расследование.

Сумма нанесённого ущерба составила более 23 миллионов тенге. На данный момент проверяется причастность других должностных лиц ТОО. К слову, в начале декабря с его складов аналогичным способом похитили и вывезли на элеватор Акмолинской области более 190 тонн зерна.

Асан Мейрамов, начальник отдела полиции Жамбылского района:

— В ходе следственных действий установлено место сбыта похищенной продукции. В доме подозреваемого изъяты крупные денежные средства в конвертах. Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 188 УК РК. Проверка проводится по автомашинам «КамАЗ» и изъятой документации.

Дарья Пышмынцева