Плохие дороги, безработица, низкие зарпалаты

В Киялах Аккайынского района проживает более 1800 человек. Наболевшая проблема сельчан — безработица. Поэтому молодежь здесь не задерживается, в поисках достойной жизни уезжает в областной центр и другие города. Об этом местные жители рассказали нуротановцам.

Айсулу Мусина, жительница с.Киялы, Аккайынский район:

— У меня сыну 21 год, он приезжает и некуда идти. Да и заработные платы низкие. Даже у тех, кто работает, к примеру, в сельском хозяйстве. Этого недостаточно, чтобы нормально жить.

Волнует сельчан и ненадлежащее состояние дорог. Участок полотна от Смирного до Киялов давно изжил себя. Это приносит большие неудобства автомобилистам. Оставляет желать лучшего и фонарное освещение. Это тоже многолетняя проблема, разрешить которую так и не смогли. Но, есть здесь и позитивные перемены. Всех жителей обеспечили чистой питьевой водой, строятся социальные объекты.

Татьяна Иванова, жительница с.Киялы, Аккайынский район:

— Вот клуб у нас сейчас достроится, есть гостиница, у нас дома строятся для переселенцев. Деревня разрастается в плане населения. Желаю партии, чтобы она процветала, чтобы выбрали кандидата, чтобы он не только обещал, но и мы могли к нему обращаться.

О насущных проблемах киялинцев кандидат в депутаты от районного филиала партии Максим Ельцов знает не понаслышке. Он родился и вырос в этом селе, поэтому болеет душой за судьбу малой родины.

Максим Ельцов, кандидат в депутаты маслихата Аккайынского района от партии «Nur Otan»

— Самое главное, чтобы правильно была взаимосвязь людей с депутатами. Чтобы люди правильно задавали вопросы, и тогда они получат правильные ответы. Я выдвигаюсь в партию, чтобы проблемы эти решать на районном уровне, для того чтобы увеличить свое село. У меня было много возможностей, чтоб уехать, но я остался в своем селе.

Всего в Аккайынский районный филиал баллотируются около 30 человек.

Анжелика Сычева