Оптимизация городских маршрутов, итоги года и новый Дворец спорта

Решать проблемы общественного транспорта, развивать массовый спорт. В областной библиотеке им.С.Муканова кандидаты в депутаты городского и областного маслихатов от ведущей партии страны встретились с творческой интеллигенцией.

Обсудили итоги года уходящего, рассказали о приоритетах на предстоящий. Один из немаловажных пунктов предвыборной программы — оптимизация работы городских маршрутов.

Галина Семёнова, кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan»:

— Сейчас частично вводим электронное билетирование автобусов. Работа продолжается. В январе в 200 транспортных средств установим оборудование. Ожидаем поступление новых автобусов в 2021-ом году. Надеемся, что в первую очередь, эти автобусы будут запущены по маршрутам, которые были проблемными. В течение 1 полугодия 2021-ого ожидается поступление 100 маршрутов.

В здоровом теле — здоровый дух. Массовым спортом в СК занимается больше 30% населения. Чтобы привлечь людей вести активный образ жизни, нужно создавать для этого комфортные условия. Строить больше новых спорткомплексов, игровых и тренажерных площадок.

Владимир Витченко, кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan»:

— Помимо этого, во внутридворовых территориях планируется в этом году выставить многопрофильные спортивные площадки, где могут заниматься не только ребята из детских спортивных школ, но и представители старшего поколения. Если раньше во дворах ставили только футбольное поле и тренажёры, то сейчас вместе с председателями КСК будем решать вопрос о строительстве комплексных спортплощадок.

Ещё один подарок для областного центра- новый Дворец спорта. Он появится на месте частного сектора в микрорайоне по улице Уалиханова. Когда спорткомлекс распахнёт свои двери, ребятам не придётся ездить через весь город во дворец спорта Александра Винокурова, который пока единственный в Петропавловске.

Абай Альжанов