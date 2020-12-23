«Кардиотонус» — панацея или очередная уловка жуликов?

«Кардитонус — единственное в мире лекарство, благодаря которому можно полностью вылечить сердечно-сосудистую систему человека». На рекламу этого чудо-средства случайно наткнулась председатель Ассоциации по защите прав потребителей и предпринимателей Надежда Дубовая.

На сайте оropekalo.site она прочитала интервью со специалистами, которые в подробностях рассказали об этом препарате. Женщина заподозрила что-то неладное и позвонила по указанному номеру телефона.

Надежда Дубовая, председатель Ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей СКО:

— Здесь дали информацию о том, что вот Илья Рыбин, так называемый журналист, берет интервью у Олжаса Алпышева, который является директором Национального кардиохирургического центра в Нур-Султане. Мне пришлось, конечно, позвонить и в Нур-Султан. Оказывается, Алпышева руководителя такого и нет. В конце концов, вы знаете информация действительно психологически настолько тонкая.

Своё расследование на этом Надежда Владимировна решила не заканчивать и пошла дальше. Она начала узнавать, есть ли у нас в области такое лекарство. Проконсультировалась со специалистами управления здравоохранения, комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, «горячей линии» «СК — Фармации».

И это далеко не весь список организаций. Где-то на её вопрос отвечали твёрдое «нет», кто-то вообще не знал, что сказать, поясняет председатель ассоциации. О псевдолекарстве мы решили сами узнать у наших кардиологов.

Михаил Телюк, заведующий отделением кардиологии областной многопрофильной больницы:

— Кардитонус не относится к лекарственным веществам. Он не входит ни в какие лекарственные формуляры, т.е. что это за вещество, никому не известно. Это, соответственно, идет реклама для того, чтобы отнять деньги у населения, это не относится к лекарственным препаратам. 1 какой-то там пакетик вылечивает от всех болезней, такого быть не может.

Михаил Телюк обращается к североказахстанцам с просьбой не верить рекламным объявлениям такого рода. С появлением современных технологий количество мошенников в интернете увеличилось, поэтому следует быть внимательными.

Присоединяется к нему и Надежда Дубовая. Если кому-то попадется на глаза реклама такого рода или же поступят подозрительные звонки, нужно обратиться в Ассоциацию прав потребителей и предпринимателей но номеру телефона: 53-15-94.

Анастасия Остертак