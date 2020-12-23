29-летняя женщина из Петропавловска незаконно хранила у себя дома оружие

Правоохранительные органы

19:00 23 Декабря 2020

«Наган» с шестью патронами стражи порядка выявили в ходе оперативных мероприятий. Как установила экспертиза, данный образец является огнестрельным оружием.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Известно, что за это правонарушение ей может грозить штраф от 5 до 10 тысяч МРП.

 

 

Абай Альжанов

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