29-летняя женщина из Петропавловска незаконно хранила у себя дома оружие

«Наган» с шестью патронами стражи порядка выявили в ходе оперативных мероприятий. Как установила экспертиза, данный образец является огнестрельным оружием.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Известно, что за это правонарушение ей может грозить штраф от 5 до 10 тысяч МРП.

Абай Альжанов