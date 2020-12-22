В Петропавловске открылся современный ОРЦ компании «Радуга»

Доступно и недорого. Овощехранилище в этом оптово-распределительном центре запустили в конце прошлого года. Теперь здесь появился корпус категории В+, соответствующий мировому стандарту качества. В помещении хранят 3 вида товаров народного потребления. Это продукты питания, предметы домашнего обихода и бытовая химия.

Владимир Михайленко, заместитель директора ТОО «Радуга»:

— Это первый проект у нас в СКО. Данный проект реализовали с 2018 года благодаря займу у СПК «Солтүстік». Максимальная мощность загрузки овощехранилища- 2 тысячи тонн, на складах до 10 тысяч тонн товаров народного потребления.

Теперь местные товаропроизводители могут по разумной цене арендовать здесь площадь и хранить свою продукцию. Ещё один плюс — переплачивать за место в помещении не нужно. Благодаря новейшей технике и оборудованию складывать товар возможно на высоту в несколько метров, что существенно экономит пространство.

Владимир Михайленко, заместитель директора ТОО «Радуга»:

— Стоит задача- сократить цепочку между товаропроизводителем и конечным потребителем. В данной цепочке участвуют мелкие, крупные оптовики, перекупщики и посредники. Задача ОРЦ — сократить эту цепочку до 3 звеньев: товаропроизводитель, ОРЦ и потребитель или магазин. За счёт этого можно снизить стоимость продовольственной продукции до 20 процентов.

Безопасность, качество и снижение цены на продукцию. Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что добиться таких результатов возможно при условии того, что в областном центре построят ещё 2-3 таких оптово- распределительных центра.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этот проект вложено 1,9 миллиардов тенге инвестиций. Создано порядка 60 рабочих мест. Это позволит нам усилить контроль за тем, что заходит на территорию нашего региона. Плюс, немаловажен налоговый учет. Если ранее не было единых складов, то у некоторых предпринимателей были попытки уйти от налогов. Сейчас всё прозрачно, мы видим какой товар на складах хранится.

Останавливаться на достигнутом в ТОО «Радуга» не собираются. В будущем компания запустит тепличный комплекс, а еще откроет завод по производству бытовой бумаги. В качестве сырья планируют использовать макулатуру и солому.

Абай Альжанов