В Казахстане официально утвердили «День архивистов»

В стенах областного хранилища сегодня находится более миллиона документов, имеющих бесценное историческое значение. Самые ранние датируются серединой XVlll века. Это рукописи, связанные с историей Казахского ханства в период правления Абылай хана, а также его письма, адресованные чиновникам российской империи.

Ценными данными фонд пополняется ежегодно. Самым насыщенным оказался 2020-ый. С помощью программы «Архив-2025» необходимый материал можно искать не только в своей стране, но и в зарубежье. Так, в этом году сотрудники архива нашли первый уникальный номер современной газеты «Soltústik Qazaqstan»

Ербахыт Амантай, главный редактор газеты «Soltústik Qazaqstan»:

— В этом году газета «Северный Казахстан» празднует свое 100-летие. В честь этого областной архив нам сделал подарок. Они нашли первые номера нашей газеты в городах Санкт-Петербурге и Алматы. Они ценны тем, что в них есть публикации Магжана Жумабаева, Смагула Садвакасова. Помимо этого, в газетах этих номеров затронуто очень много немаловажных тем. Поэтому хочу выразить благодарность сотрудникам архива.

Благодарна специалистам архивного дела и кандидат исторических наук Людмила Гривенная. Она долгое время изучала тему восстания крестьян против военного коммунизма. И только здесь она нашла ответы на самые таинственные вопросы.

Людмила Гривенная, кандидат исторических наук, доцент Kozybayev University:

— Я больше всего времени здесь провела и больше всего здесь документов нашла, касающихся тем моего исследования. Но если говорить о предыдущих исследованиях, то моя тема касалась восстания 1921 года. И благодаря этим документам я по-новому смогла интерпретировать и внести новизну в данную проблему.

Ищут, обрабатывают, размещают документы, а самые важные сведения переводят в цифровой формат. Все это — заслуга архивистов. Сегодня они впервые празднуют свой профессиональный праздник. В честь этого в областном хранилище организовали конференцию, на которой специалисты подвели итоги года.

Как оказались успешные. В 2020 архив заработал 45 млн тенге за счет платных услуг. Это лучший показатель в стране. На средства приобрели новое цифровое оборудование.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В рамках программы «Цифровой Казахстан» нами оцифровано более 10% документов. В общем объеме он небольшой, но мы относимся к нашим документам очень скрупулезно, которые начинают свои оригиналы с середины XlX века. Также в этом году мы начали оцифровку документов районных филиалов. Там находятся уникальные документы об истории района.

2020 год для архива действительно знаменательный. В этом году сотрудники хранилища выпустили сборник о представителях многих национальностей, которых переселили в наш регион во времена советской диктатуры.

Издание представили на международной конференции. Им заинтересовались в архивах Польши и Ингушетии. В скором времени там переведут и выпустят сборник на своих языках.

Жанель Бисенбаева