В 2020г. североказахстанцы больше 100 раз пожаловались в СКОФ ОСМС

Присматривались, опробовали, внедрили. Прошел почти год с момента, когда отечественная система обязательного медицинского страхования заработала, что называется, на полную. Конечно, не без сложностей из-за пандемии коронавируса, но свою пользу казахстанская копилка здоровья уже начала показывать.

К слову, с 2017-го года только по нашей области взносов туда поступило на сумму более 11 млрд тенге. Из них 5,5 млрд — североказахстанцы вложили в «качественную жизнь» в 2020-м. Вот только не все делали это регулярно.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Согласно закону об ОСМС определено, что её участниками являются те граждане, которые делают постоянные перечисления 12 месяцев подряд. У нас больше 13 тысяч человек делают взносы не постоянно. Имеется риск неполучения статуса застрахованного.

Из-за «коронавирусных качелей» свои объекты по несколько раз то открывали, то закрывали предприниматели. Соответственно, и взносы в ОСМС платили не стабильно. По этой причине их могли лишить статуса застрахованного. Из-за льгот от государства этого не произошло.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Если данные субъекты не работали, но работодатели могли за сайт ДГД и зарегистрировать данных работников и не проводя отчислений в ОСМС, данные работники получали статус застрахованного.

Больше 16 тыс североказахстанцев — это работники малого и среднего бизнеса, а ведь есть еще и крупный. У всех была возможность пользоваться всем тем, что дает система обязательного медстрахования.

Речь идет о консультациях и диагностике самых разных заболеваний, профилактических осмотрах, экстренной и плановой медицинской помощи, реабилитации, стоматологических услугах и не только. Преимущество казахстанской «копилки здоровья» в том, что она не ограничивает североказахстанцев в выборе клиник.

Услуги ОСМС в регионе доступны в 62 медучреждениях. Причем как в государственных, так и частных. В любом из них решить проблемы со здоровьем могут и льготники. К ним относится половина населения области, за которое в ОСМС перечисляет взносы государство. В их числе дети, студенты, многодетные матери, беременные женщины, безработные, пенсионеры.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— 13 районов у нас. В каждой мед. организации, районной больницы открыты койки для помощи их прикрепленному населению. Для оказания сестринской, паллиативной помощи, реабилитации и восстановительного лечения. Особенно хотелось бы отметить у нас Тайыншинский район активно работает в этом направление.

У ОСМС много достоинств, но, как и у любой другой системы, есть свои недостатки. С начала года североказахстанцы указывали на них больше ста раз. Чаще всего жители региона просили решить проблему с попаданием на приём к узким специалистам. Многие жаловались на качество медицинских услуг, а еще грубое обращение персонала клиник.

Дарья Пышмынцева