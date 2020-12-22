Школа искусств №1 отметила сегодня свой 75-летний юбилей

Ангелина Аракелова вокалом занимается уже 8 лет. Говорит, любовь к пению у нее с детства. Сейчас она воспитанница школы искусств. Здесь она также играет на музыкальных инструментах: аккордеоне, фортепиано и гитаре.

В честь 75-летнего юбилея учебного заведения Ангелина исполнила песню из репертуара Латифа Хамиди «Жайлайуым бақша жайнаған».

Ангелина Аракелова, воспитанница школы искусств №1:

— В нашей школе проводятся различные конкурсы. Ежегодно директор устраивает конкурсы, посвященные академическому вокалу. Я в нем участвовала два или три раза, и занимала первые места.

25 декабря 1945-го. В это непростое послевоенное время в городе открылась школа искусств. 75 лет — серьезная дата. В учебном заведении сегодня подводят итоги работы. Достижений немало. За это время дипломы выпускников получили порядка 3,5 тысяч талантливых североказахстанцев.

Многие из них стали преподавателями и даже композиторами, говорит директор школы Владимир Калганов. Руководит ею он уже четверть века.

Владимир Калганов — директор школы искусств №1:

— Вся наша работа направлена на обучение и воспитание детей. Научить его всем средствам музыки, живописи, танца. В школе работают 3 отделения: отделение музыки, изобразительного искусства и вокала. Также, факультатив «Танцевальный коллектив».

В школе созданы все условия для получения качественного образования. Классы оборудованы всем необходимым.

Алишер Ашимов