Проблемам людей с ограниченными возможностями нуротановцы уделяют большое внимание

Разные, но равные. Проблемам людей с ограниченными возможностями партийцы уделяют большое внимание, говорят нуротановцы. Вместе выходят в рейды, проверяют доступность городской и сельской среды, совместно решают вопросы и проблемы.

На этой встрече обсудили тему доступности общественного транспорта. Сейчас в Петропавловске чуть больше 10 автобусов, которые адаптированы для колясочников. В январе, когда прибудет новый общественный транспорт, число таких автобусов увеличится в разы, говорят партийцы. Ещё один бонус — проект по бесплатному проезду нескольких категорий граждан.

Юлия Пронина, кандидат в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan»:

— Пока у нас на руках только проект. Но тем не менее — это серьезный документ, который будет утверждён в маслихате. Попадают под персональную социальную помощь 12 категорий граждан. Это более 8 тысяч человек.

У каждого из них будет персональная карта, с помощью которой проезд на общественном транспорте станет бесплатным. Одна поездка — 80 тенге. Но если в сутки их несколько, а ездить приходится каждый день, то вырисовывается значительная сумма, отмечают партийцы. Потому для этих 12 категорий такая поддержка будет ощутима.

В 12 льготных категорий входят:

1. инвалиды 1 и 2 групп;

2. дети — инвалиды до 16 лет;

3. дети — инвалиды всех групп от 16 до 18 лет;

4. один из законных представителей, воспитывающий детей — инвалидов в возрасте до 18 лет;

5. ветераны Великой Отечественной войны;

6. ветераны боевых действий на территории других государств;

7. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;

8. многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-Героиня»;

9. многодетные семьи;

10. жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;

11. малообеспеченные семьи из категории получателей АСП;

12. школьники из многодетных и малообеспеченных семей.

Сделать среду удобной и доступной для каждого. Во время рейдов мониторинговые группы нуротановцев следят не только за наличием и правильной установкой пандусов. Для людей с нарушением слуха и зрения передвижение тоже должно быть комфортным. Всего партийцы проверили порядка 250 объектов. В каждом из них выявленные нарушения исправили.

Айгерим Мукашева