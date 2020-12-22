Петропавловск готовят к празднованию Нового года

Анжелика Сычёва, корреспондент:
— До начала 2021-го остались считаные дни. Новогодний декор города почти готов. Нарядные улицы уже встречают жителей яркими огнями и гирляндами. Петропавловск накануне праздника всегда преображается по — особенному. Но оценить сполна все это великолепие в дневное время сложно.
Анжелика Сычёва, корреспондент:
— А вот вечером атмосфера царит просто волшебная: повсюду ледяные фигуры и сказочный коридор из огоньков. Он стал главной изюминкой центральной улицы. Задумка непросто красивая, но и интересная. Каждый из жителей фантазирует по-разному.
Казахстанцы:
— Мы вышли погулять , как с мира зашли, посмотрели, прям сказка настоящая . 01,05Вот коридор этот , можно еще было сделать разными цветами.
— С чем у вас ассоциацию вызывает. Звездное небо, млечный путь очень красиво, ярко, по-новогднему. Новый год, есть Новый год.
-Красиво сделано, пойдем, посмотрим, кружочек сделаем и еще посмотрим.
— Когда я прохожу через этот коридор, у меня возникает полное ощущение того, что я попала сказку. Очень красиво. Завораживает. Прямо глаз не оторвать. Так ярко улицу Конституции Казахстана еще никогда не украшали.
Сегодня днем на площади установили и нарядили лесную зеленую красавицу. Их по улице Конституции Казахстана будут две. В мерцании огней и другие улицы областного центра. Одним словом. не город, а сказка, говорит Максим Чипошин.
Максим Чипошин, житель г.Петропавловска:
— Очень красиво все сделали. Мы тут живем неподалеку и постоянно вечерами прогуливаемся с семьей. Очень хорошо, что в такое сложное время для людей устраивают такой праздник. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом.
Праздничным оформлением в этом году охватили три городские площади: главную — перед областным акиматом, центральную и в микрорайоне «Береке». Новогодние украшения можно также увидеть на 22 перекрестках и в 7 скверах.
Анжелика Сычева