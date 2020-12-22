Петропавловск готовят к празднованию Нового года

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— До начала 2021-го остались считаные дни. Новогодний декор города почти готов. Нарядные улицы уже встречают жителей яркими огнями и гирляндами. Петропавловск накануне праздника всегда преображается по — особенному. Но оценить сполна все это великолепие в дневное время сложно.

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— А вот вечером атмосфера царит просто волшебная: повсюду ледяные фигуры и сказочный коридор из огоньков. Он стал главной изюминкой центральной улицы. Задумка непросто красивая, но и интересная. Каждый из жителей фантазирует по-разному.

Казахстанцы:

— Мы вышли погулять , как с мира зашли, посмотрели, прям сказка настоящая . 01,05Вот коридор этот , можно еще было сделать разными цветами.

— С чем у вас ассоциацию вызывает. Звездное небо, млечный путь очень красиво, ярко, по-новогднему. Новый год, есть Новый год.

-Красиво сделано, пойдем, посмотрим, кружочек сделаем и еще посмотрим.

— Когда я прохожу через этот коридор, у меня возникает полное ощущение того, что я попала сказку. Очень красиво. Завораживает. Прямо глаз не оторвать. Так ярко улицу Конституции Казахстана еще никогда не украшали.

Сегодня днем на площади установили и нарядили лесную зеленую красавицу. Их по улице Конституции Казахстана будут две. В мерцании огней и другие улицы областного центра. Одним словом. не город, а сказка, говорит Максим Чипошин.

Максим Чипошин, житель г.Петропавловска:

— Очень красиво все сделали. Мы тут живем неподалеку и постоянно вечерами прогуливаемся с семьей. Очень хорошо, что в такое сложное время для людей устраивают такой праздник. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом.

Праздничным оформлением в этом году охватили три городские площади: главную — перед областным акиматом, центральную и в микрорайоне «Береке». Новогодние украшения можно также увидеть на 22 перекрестках и в 7 скверах.

Анжелика Сычева