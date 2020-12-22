Итоги работы за 2020 год подвели на очередном заседании Совета по этике

Начнем с того, что пандемия оказала заметное влияние на работу государственных органов. Карантинный режим показал, что даже онлайн-формат не мешает добиваться эффективных результатов. С начала года из 14 заседаний Совета по этике 11 были организованы в таком режиме.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:

— Хотелось бы остановиться и на самостоятельной деятельности членов совета по этике. В рамках проведения профилактических мероприятий на базе областного филиала гос. управления при президенте проводятся семинары, лекции для государственных служащих. Также в соответствии с утвержденным планом они проводят прием граждан. Мной и членами совета по этике в течение года было проведено 95 приемов, 57 из которых в онлайн-формате.

Специалисты считают, что профилактические меры дают положительную динамику в работе. На 18% стало меньше государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности и на 30% меньше тех, кто нарушил этические нормы.

Ескендир Илеюсизов председатель областного совета ветеранов:

— В целом, вся проводимая работа членами совета по этике, я считаю, дала свои плоды. Главной задачей и целью в совете по этике является обеспечение в госорганах высоких этических стандартов и профилактика нарушений этических правил, в том числе дискредитирующих проступков.

В предстоящем году члены совета планируют продолжить практику проведения профилактических мероприятий.

Анастасия Остертак