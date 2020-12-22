Еще одного налетчика на ТОО «Талшик Астык LTD» задержали полицейские

Североказахстанские полицейские задержали подозреваемого в дерзком ограблении. Налёт произошёл в Акжарском районе в ноябре прошлого года. Тогда четверо неизвестных в масках ворвались в здание ТОО «Талшик Астык LTD» и, угрожая предметом, похожим на обрез, похитили более 170 миллионов тенге.

Все эти месяцы шла кропотливая работа по розыску грабителей. 10 декабря во время служебной командировки в столицу североказахстанские полицейские задержали одного из подозреваемых.

Им оказался 33-летний житель Кокшетау. Сейчас он в следственном изоляторе столицы. Это второй подозреваемый из группы нападавших. Первого задержали еще в январе. Остальных ещё разыскивают.

Айгерим Мукашева