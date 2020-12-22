Еще одного налетчика на ТОО «Талшик Астык LTD» задержали полицейские

Правоохранительные органы

21:01 22 Декабря 2020

Североказахстанские полицейские задержали подозреваемого в дерзком ограблении. Налёт произошёл в Акжарском районе в ноябре прошлого года. Тогда четверо неизвестных в масках ворвались в здание ТОО «Талшик Астык LTD» и, угрожая предметом, похожим на обрез, похитили более 170 миллионов тенге.

Все эти месяцы шла кропотливая работа по розыску грабителей. 10 декабря во время служебной командировки в столицу североказахстанские полицейские задержали одного из подозреваемых.

Им оказался 33-летний житель Кокшетау. Сейчас он в следственном изоляторе столицы. Это второй подозреваемый из группы нападавших. Первого задержали еще в январе. Остальных ещё разыскивают.

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

Полицейские выявили аптеку, продававшую медпрепараты без сертификатов
2,5 тысячи полицейских прошли ПЦР-тестирование на COVID-19
7 преступлений раскрыли полицейские СКО в рамках ОПМ «Скотокрад»
Полицейские задержали автовора, угнавшего джип
В СКО полицейские задержали по «горячим следам» автоугонщика
К 7 годам тюрьмы приговорили 27-летнего жителя Петропавловска
67 человек без вести пропавших нашли полицейские с начала года
Троих жителей Тайыншинского района подозревают в краже запчастей
Неизвестный взял пакеты с алкоголем и продуктами в магазине и не расплатился
В областном центре сбили пешехода
Североказахстанцы продолжают попадаться на уловки интернет-мошенников
Свыше 70 североказахстанцев поощрили в честь Дня Независимости в департаменте полиции