В Казахстане торжественно отметили День энергетика

Ветеран энергетики. Такое почётное звание накануне своего профессионального праздника и 55-летия «Петропавловских тепловых сетей» получила Лидия Луканина. Из 75 лет своей жизни треть Лидия Ивановна отдала работе именно на этом предприятии. Много лет трудилась в должности инженера технического надзора.

Лидия Луканина, ветеран энергетики:

— В мои обязанности, конечно, входило очень много.При строительстве мне и в камеры приходилось спускаться, в траншеи, и в каналы, чтобы смотреть , потому что я вела технический надзор за строительством, это была моя обязанность и по трубам ходить. И страшно было, и высоко.

Обязанности, конечно, не простые, да и неженские вовсе. Но от своего дела, признается ветеран труда, у нее всегда горели и глаза, и душа. Поэтому ни объем работы, ни её график, зачастую и ненормированный, Лидию Ивановну никогда не пугали.

Несколько лет назад после выхода на заслуженный отдых ей снова предложили поработать, и женщина с удовольствием согласилась. Делилась своим опытом с молодыми кадрами. А после все же предпочла спокойную жизнь на пенсии в окружении детей и внуков.

С таким же энтузиазмом о своей работе рассказывает и 32 летняя Елена Шпортько. Сегодня она тоже в числе награждённых.

Елена Шпортько, начальник технического отдела ТОО «Петропавловские тепловые сети»:

— В ТОО «Петропавловские тепловые сети я работаю » с 2011 года. Сюда пришла практически сразу после университета. С 2019 года я работал в техническом отделе. По сути нашей работы спектр обязанностей наш очень широкий: планирование, документации, расчетные нагрузки. Профессия интересная, именно поэтому я тут работаю.

Всего в этот день наградили 27 человек. Все они ежедневно заботятся о том, чтобы в наших домах было тепло.

Айгерим Мукашева