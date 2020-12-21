Строительство ледяных горок в Петропавловске под вопросом

Во время объезда строительных площадок журналисты задали главе региона вопрос по строительству ледяных горок к предстоящим новогодним праздникам. Кумар Аксакалов отметил, окончательное решение здесь остаётся за эпидемиологами.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Эпидемиологи говорили о том, что они не рекомендуют. Мы строим пока ледяные городки, но без горок. Если эпидемиологи скажут, что всё нормально, то нам достаточно будет 2-3 дней. Я сам «за», но, давайте подождём их окончательное решение.

Айгерим Мукашева