Спасатели СК ликвидировали более 20 случаев возгорания за 7 дней

Праздничные дни для спасателей выдались насыщенными. На пожары в жилых домах они выезжали более 30 раз! В некоторых случаях огненная стихия охватывала немалые площади.

Так, 16 декабря в селе Келлеровке Тайыншинского района загорелся жилой дом площадью 240 кв.м. Причина воспламенения распространенная — нарушение правил безопасности при устройстве отопительной печи.

Николай Белоусов, заместитель начальника управления ДЧС СКО:

— Пожар произошел в 16.05, в 16.09 минут прибыла машина, это автоцистерна ёмкостью 3.5 тонны. Но ,как вы понимаете, 3.5 тонны недостаточно для тушения дома размером 240 кв.м. Для этого нужна заправка водой, либо с гидрантов, либо с других водоисточников. В связи с этим дополнительно направлена к месту вызова вторя цистерна. Включены средства города Тайынши.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Чего не скажешь о пожаре, который произошел накануне в областном центре. В двухквартирном жилом доме по улице Войкова на месте возгорания огнеборцы обнаружили тело 66 летнего хозяина. В ведомстве отмечают, что частые пожары в таких случаях связаны с пренебрежением правил пожарной безопасности.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— При использовании отопительных приборов, при монтаже и т.д. строго соблюдать правила пожарной безопасности. Если это касается использования отопительной печи, не допускать размещения вблизи сильно нагреваемых конструкций печи, обратить внимание на состояние самих печей, кроме того, отопительные печи не оставлять без присмотра и не доверяли смотреть за ними детям.

На пульт спасателей за прошлую неделю поступали звонки и от автомобилистов. Несмотря на регулярное оповещение о штормовых ситуациях, некоторые жители выезжают за пределы города. Только за декабрь специалисты зафиксировали 2 инцидента. Один из них произошел с гражданами Республики Таджикистан. Они не учли погодные условия и отправились в дальний путь.

Серик Наурызбаев, начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС СКО:

— Буквально недавно в Жамбылском районе на автодороге»Мамлютка-Костанай» произошла аварийная остановка. Из-за поломки топливной системы остановился автомобиль. В салоне находились граждане Республики Таджикистан. В случае осложнения погодных условиях департаментом подготовлено 39 ед. высокопроходимой техники, которые сосредоточены в наиболее снегозаносимых районах области.

Как бы то ни было, но надеяться только лишь на спасателей не стоит, многое зависит и от самих автомобилистов. Если уж и отправляться в путь, то следует придерживаться простых рекомендаций.

Серик Наурызбаев, начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС СКО:

— В обязательном порядке нужно надеть теплую одежду. Нелишним будет захватить с собой термос с горячим чаем, а забытые дома меховые рукавицы могут стоить вам дорого, а также пару-тройку свечей. Если вы пережидаете пургу в машине, расположите ее капотом на ветер, максимально утеплитесь и периодически прогревайте воздух в салоне.

ЧС-ники напоминают о круглосуточном приёме звонков на номер «112». Помимо этого, можно воспользоваться мобильным приложением «Дармен», где на постоянной основе специалисты размещают штормовые предупреждения.

Жанель Бисенбаева