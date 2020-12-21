С 1 января 2021 года повысится тариф по распределению электроэнергии на 9%

На данный момент предприятие обслуживает почти 165 тысяч абонентов области. Среди них более 92,5 тысяч — петропавловцы. С Нового года они станут платить за услуги электроснабжающей компании больше. Киловатт в час им обойдется в 16 тенге 77 тиын без учета НДС.

Магауия Сагандыков, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Мы предлагаем 9-ти процентный рост. С чем это связано? Связано с тем, что уже заканчивается 5-летний тариф, утвержденный для электропередающей организации. Сам тариф состоит из трех составляющих. Это покупная электроэнергия, тариф на транспортировку, надбавка снабжения. Надбавка снабжения — это та надбавка, над которой мы проводим свою работу. Я бы хотел отметить здесь один момент, с 2013 год снабженческая надбавка не изменялась. А сегодня мы предлагаем её рост на 10 тиын.

Алишер Ашимов