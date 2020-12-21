Проект бюджета города на следующие 3 года рассмотрели в Петропавловске

Новости МТРК

19:13 21 Декабря 2020

В эту сумму входит и транспортный налог. Платить его начнут и те, кто привёз авто из России и Армении. На учёт встали 787 единиц транспорта, объём двигателей которых больше 4 литров. Только за их счёт в казну поступит около 280 млн тенге. Обсудили и статьи расхода Петропавловска.

Суммы каждой из них внушительные — не меньше шестизначного числа. К примеру, на освещение города нужно 110 млн тенге. На уборку снега — 45 млн, плюс ещё 15, чтобы очистить тротуары. Содержание и эксплуатация дорожных знаков обходится в 20 млн тенге.

Жанболат Батырбеков, руководитель отдела экономики и бюджетного планирования г.Петропавловска:

— Устройство открытых ливневых канализаций 52,3 млн тенге. Изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков — 1 млрд тенге. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан — 1 млрд тенге. Покраска фасада многоэтажных домов — 50 млн тенге. Подсветка зданий — 25 млн тенге. Детские игровые площадки — 10 млн. 

 

 

Айгерим Мукашева

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