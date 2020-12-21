Нуротановцы продолжают проводить предвыборную агитацию

Акция нуротановцев «От двери к двери» идет полным ходом. На этот раз кандидаты проинформировали жителей многоквартирных домов по улице Чайковского. Партийцы представили свои программы и раздали листовки с основными положениями предстоящих выборов.

Одной их первых кандидатов встретила жительница города Мария Климина. Благодаря акции пенсионерка узнала, где и в какое время можно проголосовать. В свою очередь, как ответственный гражданин, она призывает не игнорировать политическое событие и прийти на выборы.

Мария Климина, жительница г.Петропавловска/нуротановцы:

— Приду, приду, обязательно проголосую. Это нетрудно.

-Что вы слышали о партии «Нур Отан»?

-Ну, помощь дает людям, на прием идут. Им задают вопросы, они исполняют.

Дмитрий Колода — один из кандидатов в Мажилис Парламента РК от партии «Nur Otan». По профессии он юрист. Следовательно, индивидуальная избирательная программа основана на верховенстве закона.

Дмитрий Колода — кандидат в депутаты Мажилиса Парламента от партии «Nur Otan»:

— На сегодняшний день у нас подзаконных актов больше, чем самих законов. У нас пишутся законы, и к нему разрабатываются плюс еще два-три подзаконных акта. И не везде у нас идет правильное понимание,и, естественно, это отражается на дальнейшей сфере социально-гражданских отношений.

Напоминать о выборах и презентовать свои программы партийцы планируют до 9 января 2021 года. Парламентские выборы пройдут на следующий день- 10 января.

Жанель Бисенбаева