Корпоратив в 2020 году может обойтись североказахстанцам очень дорого

20 декабря еще 63 североказахстанца пополнили отечественную статистику заболевших коронавирусной инфекцией. Как и прежде, в основном речь идет о петропавловцах. В воскресенье по 7 случаев СOVID-19 подтвердили в Тимирязевском, Тайыншинском и Жамбылском районах.

По данным санитарных врачей, не лучшим образом сейчас обстоят дела в районах Магжана Жумабаева и Есильском. Из-за непростой эпидситуации в них закрыли 6 сёл. А какова она сейчас в медицинских учреждениях?

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Так, на сегодняшний день больше чем на тысячи койках находятся свыше полутысячи пациентов. Занятость составляет 47%. Не превышает пороговый уровень. В сутки в инфекционные стационары поступает от 29 пациентов до 52.

Все меньше из них нуждаются в подключение к аппаратам ИВЛ, т.е. большинство COVID-положительных пациентов могут дышать самостоятельно, — рассказал Нурлан Айманов. Обстановку в инфекционных стационарах сейчас в целом можно назвать спокойной.

Туда уже длительное время перестали привлекать дополнительный медперсонал. Хотя врачи с небольшой тревогой ждут приближающиеся праздники. До Нового года остались считанные дни. Еще до него наступает пора корпоративов, шумных застолий, где к близким могут присоединиться знакомые и их друзья.

Арман Кушбасов, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Состоялось межведомственная комиссия с премьер-министром, на котором был принят ряд решений. В частности, было принято решение установить запрет на проведение увеселительных мероприятий, спортивных, новогодних утренников и корпоративов. У нас все запреты были и действовали. Ничего нового здесь не происходят. Никакого усиления и дальнейшего ужесточения ограничительных мер пока не планируется.

Главное опасение для большинства североказахстанцев – повторная установка блокпостов. Сидеть на праздники в закрытом городе никто не хочет.

Арман Кушбасов, и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Ходят комментарии и слухи, что якобы с 25-го декабря закроют Петропавловск. Будет полный локдаун. На данный момент этого не планируется.

Зато, по словам Армана Кушбасова, планируется и дальше проводить профилактические рейды и мониторинги. Все — таки конец года – горячая пора для любителей повеселиться. Ни для кого не секрет, что некоторые воспринимают запреты, скорее, как призыв к действию. За незаконные нарушение карантина придется ответить согласно «букве закона».

Дарья Пышмынцева