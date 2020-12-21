Кандидаты в депутаты от партии «Nur otan» побывали в с.Долматово

Кандидаты в депутаты маслихата Кызылжарского района от лидирующей партии страны провели встречу с населением села Долматово. Нуротановцы рассказали местным жителям о проделанной за год работе и поделились с избирателями планами на ближайшую пятилетку в различных сферах экономики.

Мара Жумабаева, руководитель предвыборного штаба Кызылжарского районного филиала партии «Nur otan»:

— Основная мысль наших встреч-это разъяснение нашей программы. Наша предвыборная кампания состоит из 7 направлений. По здравоохранению запланировано строительство большой поликлиники на 2050 посещений. Кроме этого, ремонт и строительство амбулатории, капитальные ремонты акушерско-фельдшерских пунктов.

Вопрос материально-технической базы и ремонт школ района, в том числе и Долматовской основной, у партийцев тоже на особом контроле. Все предложения кандидатов сельчане приветствуют. Пользуясь возможностью диалоговой площадки, рассказывают, чего не хватает для нормальной жизни.

Марина Куприна, директор Долматовской основной школы, Кызылжарский район:

— И хотелось бы обратить внимание,что сёла страдают без интернета, без чего наша современная жизнь невозможна. Большая просьба, она была бы большой помощью, чтобы были интернет и хорошая мобильная связь. Мы сейчас от интернета зависим, и учёба в школе, и ребятишкам нужно, все ведь сейчас интернете.

Не забывают партийцы и об инфраструктуре в деревнях. В пятилетнем плане избранников народа одна из задач — решить вопрос дорог, причём как внутрипоселковых, так и тех, которые ведут к населённым пунктам. В приоритет и обеспечение жителей чистой питьевой водой.

Анжелика Сычева