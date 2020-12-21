К.Аксакалов: Сейчас в областном центре идёт строительство 32 многоэтажных домов

Улучшать жилищные условия североказахстанцев и возводить новые дома. В 2020 в СК введут в эксплуатацию более 3000 квартир. Объемы строительных работ с каждым годом растут. Уже в следующем году в нашей области отметку планируют довести до 400 тысяч квадратных метров. Глава региона проинспектировал крупные строящиеся объекты областного центра и поделился планами на предстоящий год в этой отрасли. Подробности далее.

Кран, бетонные плиты, кирпичи — работа на площадке «кипит». К строительству 9-этажки по улице Уалиханова подрядчик ТОО «Основание» приступил этим летом. На эти цели выделили 800 миллионов тенге. Завершить все работы планируют осенью 2021-го. Новый дом рассчитан на 72 квартиры. Получить ключи от заветных квадратных метров североказахстанцы смогут по различным госпрограммам.

Сергей Тимофеев, директор ТОО «Основание»:

— Идут работы по кирпичной кладке, параллельно ставим окна. Дом будет накрываться витражами, а значит внешний вид будет привлекательным. Есть проблемы с местными строительными материалами, приходится привозить плиты из Костаная, есть проблемы с кирпичом, но все проблемы решаются.

Проблемы наблюдаются и с кадрами, говорит директор компании. Однако, связано это с увеличением объема строительных работ. В этом году оборот ТОО «Основание» составил 3,5 миллиарда тенге, тогда как в 2019-ом цифра была на порядок меньше- 2 миллиарда.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— С каждым годом объемы работ будут больше и больше. Большие объекты будем строить, благоустраивать город. Понятно, что для этого необходимы рабочие. Сейчас общежития колледжей свободны, поэтому планируем размещать там сельчан, которые хотят работать в зимний период.

Неподалёку от этой многоэтажки идёт строительство школы на 900 мест. Подрядчик объекта — компания «Курылыс-Сервис-СК». Учебное заведение возводится по всем современным стандартам. Кстати, реализовать масштабные для областного центра проекты по улице Уалиханова удалось благодаря сносу ветхого жилья.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— На будущий год будем строить аналогичную школу в Тайынше со всей инфраструктурой. Как видите, здесь очень большие площади для целого стадиона. Это сейчас современные тренды. Бюджет уже по школам принят, средства есть.

А эту 9-этажку возводят по улице Жамбыла Жабаева в микрорайоне «Жас Оркен». К её строительству фирма «Зерттеу СК» приступила в июне этого года. Ввести коммерческий дом в эксплуатацию частный застройщик планирует в 2022-ом. Стоимость квадратного метра оценивается в 250 тысяч тенге.

Кумар Аксакалов , аким Северо-Казахстанской области:

— У нас 3 года назад был только 1 коммерческий дом по Петропавловску. Сейчас мы строим 14. Оборот какой у вас? Оборот составил порядка 5 миллиардов тенге, в прошлом было 2,5 миллиарда.

Улучшать жилищные условия, строить новые дома. В этом году в нашей области введут в эксплуатацию более 3000 квартир, 625 из которых предназначены для очередников из социально уязвимой категории граждан.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас в областном центре идёт строительство 32 многоэтажных домов. Они строятся на месте 1 277 старых домов, которые были снесены.

Дальше больше. На следующий год, по словам Кумара Аксакалова, в СК планируют повысить планку и ввести в эксплуатацию не менее 400 тысяч квадратных метров жилья.

Абай Альжанов