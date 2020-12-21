К 7 годам тюрьмы приговорили 27-летнего жителя Петропавловска

Правоохранительные органы

19:52 21 Декабря 2020

Задержали наркоторговца еще в июле во время оперативных мероприятий. Мужчину поймали с поличным.
При личном досмотре полицейские обнаружили у него 3 грамма «спайса».

А в доме задержанного нашли еще свыше 4 граммов концентрата и свыше 78 граммов готового наркотика. На месте находились граммовые весы, упаковочный материал, 800 тысяч тенге и чеки денежных переводов.

Куандык Капаров, старший оперуполномоченный отдела по противодействию наркопреступности управления полиции г.Петропавловска:

— Изъятого концентрата достаточно для изготовления почти 200 доз данного вещества. Преступник был осужден по пункту 3 ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Данный пункт подразумевает незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.

За 11 месяцев этого года полицейские выявили 205 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 45 фактов сбыта. Пресекли 13 фактов контрабанды. Из незаконного оборота изъяли почти 462 килограмма различных наркотических средств, в том числе 372 грамма героина.

 

 

Анжелика Сычева

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