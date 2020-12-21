10 января 2021г. в РК пройдут выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней

Новости МТРК

19:19 21 Декабря 2020

Процедуры в день голосования должны пройти честно и законно. За этим на избирательных участках будут следить наблюдатели. Гражданский альянс Казахстана создал центр непартийного наблюдения за выборами. Список уже сформировали, наблюдателей распределили по участкам.

Каждый прошёл онлайн-обучение. Для них проводили курсы и семинары.

Жанат Мухамеджанов, председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс Северо-Казахстанской области»:

— В СКО будет функционировать 650 избирательных участков, из них ограниченного доступа — 12 участков. Общее количество наблюдателей составит 925 человек. В каждом участковом избирательном округе по 3-4 человека. В районах по 1 наблюдателю на каждом участковом избирательном комиссии. 

Мурат Калиев, заместитель председателя территориального объединения профсоюзов СКО:

— Федерация профсоюзов намерена принять участие в выборах депутатов в качестве наблюдателей за соблюдением всех норм законодательства страны. Федерация профсоюзов имеет более 2 млн членов и разветвленную профсоюзную сеть по всей стране. У нас на территории СКО участвуют от территориальных объединений профсоюзов СКО 200 наблюдателей. Будем принимать участие на 100 участках.

 

 

Айгерим Мукашева

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