Застрахованные в системе ОСМС получают медицинские услуги бесплатно

В кабинете компьютерной томографии новое оборудование для диагностики пациентов установили 1, 5 года назад. За это время на нём провели около 6,5 тысяч различных обследований. Ранее эта цифра едва превышала 2,5 тысячи.

Такое увеличение показателей врачи объясняют внедрением ОСМС в начале 2020, повлияла и пандемия. КТ является самой информативной методикой лучевой диагностики при заболевании COVID-19.

Иван Лейман, врач компьютерной томографии многопрофильной областной больницы:

— Даже при отсутствии какой-то симптоматики на КТ можно увидеть поражение лёгких. И в последующем, если делать контроль, в течение 6 месяцев заметить, как очаги рассасываются, и образуется фиброз. Бывает по -разному. Люди приходят и с подозрением, бывает, находим чисто случайно поражение лёгких.

В день через кабинет компьютерной томографии проходят порядка 40 человек. В рамках обязательного социального медицинского страхования пациенты проходят обследование на аппарате бесплатно. До внедрения ОСМС такая процедура могла хорошо ударить по карману, приходилось платить от 12 до 30 тысяч тенге.

Кстати, бесплатно в областной больнице можно теперь сделать и МРТ. С начала января нет отбоя от пациентов, в день сюда приходят до 20 человек: и взрослые, и дети. В рамках ОСМС работают и по другим направлениям .

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Второе направление-это реабилитация, перед началом 2020 руководство фонда анонсировало объем финансирования по услугам реабилитации, в связи с чем мы переориентировались и открыли у себя в начале года отделение реабилитации. Сначала увеличили на 20 коек, потом увидели, что потребность выше и увеличили до 30. Всего с начала 2020 реабилитацию прошли 480 пациентов. Больше всего идет реабилитация больных после перенесенных коронавирусных инфекций, их у нас около 200.

Входят в пакет ОСМС и бесплатные дорогостоящие операции. В многопрофильной городской больнице в рамках медстрахования помощь пациентам оказывают по таким направлениям, как хирургия, травматология, гинекология.

Проходят североказахстанцы здесь и восстановление. С начала текущего года реабилитацию получили около 200 человек. Антонида Океанова — одна из них.

Антонида Океанова — жительница г. Петропавловска:

— Оформилась на портал, у меня сильно болело колено. Я приехала к хирургу, он посоветовал мне операцию, записал меня на портал. Все анализы сдала, приехала сюда, меня положили.

Прооперировали колено Антониде Михайловне бесплатно, трехэтапную реабилитацию тоже пройдет за счет средств фонда ОСМС. Всего за 11 месяцев 2020го здесь провели более 100 таких операций.

Руслан Тасов, заместитель главного врача многопрофильной городской больницы:

— До пандемии мы расширили реабилитационные койки, дополнительно поставили в корпусе родильного отделения 40 коек , закупили оборудование для реабилитации на 7 млн тенге.

В следующем году в медучреждении продолжат обновлять материально-техническую базу.

Анжелика Сычёва