За прошедшие сутки КВИ подтвердилась у 66 североказахстанцев

COVID-19: Казахстан

18:56 20 Декабря 2020

Основная часть заболевших петропавловцы – 34 человека. В разрезе районов больше всего случаев COVID-19 выявили в Мамлютском. Следом с большим отрывом идут Айыртауский, Аккайынский, район М.Жумабаева и Кызылжарский.

Замыкают цепочку Есильский и Уалихановский. У всех заболевших отобрали лабораторные анализы методом ПЦР. Санитарные врачи проводят эпидрасследования, чтобы установить круг людей, которые контактировали с заболевшими.

Если говорить об общей статистике региона, то с начала пандемии в СКО зарегистрировано 7903 случая COVID-19.

 

 

Дарья Пышмынцева

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