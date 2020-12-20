В областной библиотеке им. С.Муканова прошла онлайн-лекция «Шоқан — суретші»

Великий ученый-востоковед и путешественник Шокан Уалиханов прожил недолгую жизнь, но в историю вошел как известный казахский ученый и величайший исследователь. За годы своей деятельности он издал 6 исследовательских томов. В многочисленных его трудах есть и рисунки.

Камшат Абилькаримова — библиограф областной библиотеки им. Сабита Муканова:

— На сегодняшний день сохранилось около 150-ти картин. Ранее они публиковались в старых изданиях, а сейчас картины хранятся в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Его первый рисунок был «Дом генерал-губернатора». Шокан Уалиханов постарался показать замысловатую архитектуру губернаторского дома.

Большая часть картин потеряна исследователями и коллекционерами, а некоторые из них и вовсе без регистрации авторского права, и доказать, что именно эти работы Шокана Уалиханова сейчас сложно, говорят бибилографы.

Великий востоковед много занимался научной деятельностью. Особенными считаются его труды, написанные по результатом Кашгарской экспедиции, которую он совершил в 1858-59-м годах. Эта работа стало одной из важной в мировом востоковедении.

В стенах кадетского корпуса зародилась дружба Шокана Уалиханова с выдающимися учеными. Такими как, Потанин, Семенов-Тяньшанский и Достоевский.

Лариса Брайчун — историк:

— Именно омская встреча с Достоевским, которая переросла в дружбу, стала поворотным моментом в его жизни. Достоевский видел в Шокане блистательное сочетание поэтичности, европейской обычности, образованности, уверенности в своих силах.

Шокана Уалиханова не стало, когда ему было 30 лет. Вся его деятельность пропитана огромным желанием просветить родной народ, приобщить его к сознательному определению своей судьбы, развитию национальной культуры в содружестве с передовой русской культурой.

Алишер Ашимов