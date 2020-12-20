В Мамлютском районе задержали подозреваемых в отстреле четырёх косуль

На браконьеров природоохранные полицейские вышли в ходе очередного рейда. Возле села Катанай стражи порядка остановили автомобиль, за рулём которого был 37-летний житель Петропавловска. В салоне авто находились еще 3 человека, двое из них — жители района.

В ходе осмотра машины полицейские обнаружили два расчехлённых ружья, патроны и нож. В багажнике лежали обезглавленные туши четырёх сибирских косуль со следами огнестрельных ранений.

Серик Альжанов — начальник отдела полиции Мамлютского района:

— Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ст. 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконная охота». В настоящее время подозреваемыми признаны двое владельцев оружия — сельчане 54 и 48 лет. Они водворены в изолятор временного содержания. Туши животных и оружие изъяты, назначены необходимые экспертизы, ведётся следствие.

Всего с начала года по статье 337-й «Незаконная охота » полицейские возбудили 26 уголовных дел. По 6-ти виновных осудили. Общий ущерб составил почти 32.5 млн тенге, возместили из которых только только 9.

Айгерим Мукашева