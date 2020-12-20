Президент Казахстана К.Токаев внес изменения в Трудовой кодекс

Важное за неделю

19:07 20 Декабря 2020

Так, предусмотрены дополнительные ежегодные отпуска для казахстанцев, занятых на тяжелых работах, или связанных с вредными и опасными условиями труда.

Повышенные должностные оклады и доплаты работникам также прописаны в изменениях. Вместе с тем, направляющей стороне запрещено заключать договоры с принимающей стороной на оказание услуг по предоставлению персонала в случае непредоставления результатов аттестации производственных объектов по условиям труда.

Как поясняется в законе, работники направляющей стороны — работники, привлекаемые на основании трудового договора, заключенного с направляющей стороной в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала.

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

108 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в регионе 29 ноября
Кумар Аксакалов сообщил о смягчении карантина в СКО
Общественный транспорт: как выживать во время пандемии?
Выдержит ли новая инфекционная больница северные морозы?
Кумар Аксакалов рассказал о развитии СКО на площадке СЦК
За последние сутки в области зарегистрировано 68 случаев covid-19
За последние сутки в регионе 72 подтверждённых случаев covid-19
До 300 единиц современной спецтехники будут выпускать в СКО
Глава региона Кумар Аксакалов провел онлайн — прием граждан
Премьер-министр поручил обеспечить 100%-ю готовность больниц на случай ухудшения эпидситуации
На заседании в областном акимате подвели итоги развития СКО за 11 месяцев
За последние сутки в регионе зарегистрировано 70 новых случаев заражения КВИ