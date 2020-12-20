Президент Казахстана К.Токаев внес изменения в Трудовой кодекс

Так, предусмотрены дополнительные ежегодные отпуска для казахстанцев, занятых на тяжелых работах, или связанных с вредными и опасными условиями труда.

Повышенные должностные оклады и доплаты работникам также прописаны в изменениях. Вместе с тем, направляющей стороне запрещено заключать договоры с принимающей стороной на оказание услуг по предоставлению персонала в случае непредоставления результатов аттестации производственных объектов по условиям труда.

Как поясняется в законе, работники направляющей стороны — работники, привлекаемые на основании трудового договора, заключенного с направляющей стороной в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала.

Айгерим Мукашева