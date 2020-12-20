Петропавловский «Кулагер» прервал свою победную серию игр

В первом поединке подопечные Александра Троицкого пропустили в свои ворота 4 шайбы. Забить в этот день у кулагеровцев, к сожалению, не получилось.

Огорчить усть-каменогорцев наши спортсмены смогли уже на следующий день. 19 декабря хозяева льда взяли реванш за обидный разгром, отпраздновав победу с минимальным счётом 1-0.

В итоге за 2 игры североказахстанская команда заработала 3 очка и расположилась на 5 месте в турнирной таблице первенства. 22 и 23 декабря петропавловцы сразятся с соперниками из «Темиртау».