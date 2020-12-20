РК приступает к вакцинации 3 тыс добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in

Аскар Мамин посетил Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в Жамбылской области. Там провели I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины.

Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%. Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах.

Все они вакцину получат до конца декабря. Часть уже привили в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараза. Для проведения III фазы выпустят необходимую партию вакцины в объеме 10 тысяч доз.

Массовая вакцинация отечественным препаратом начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями, отметил Аскар Мамин.

Также он ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода по производству вакцин. Объект планируют ввести в эксплуатацию в марте следующего года. Мощность производства составит 60 млн доз в год.

О вакцине против коронавируса говорил и Президент страны во время заседания Совета глав государств СНГ.

Сегодня первостепенной задачей является предоставление нашим гражданам широкого доступа к противовирусным вакцинам. В этой связи хочу отметить ведущую роль Российской Федерации в глобальном противодействии COVID-19, первой в мире зарегистрировавшей вакцину и приступившей к вакцинации населения. Казахстан также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования. На следующей неделе мы запустим совместное с Россией производство вакцин, как российской, так и казахстанской, в том числе на экспорт. Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

Айгерим Мукашева